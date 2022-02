"Os meus amigos trabalham nas pedras, não têm dinheiro, e são mais felizes do que eu. O que se passa comigo?"

Testemunho forte de Sergi Darder, médio do Espanhol, que viveu momentos complicados. Agora, já voltou a ter a alegria de jogar futebol, conta.

Sergi Darder, jogador do Espanhol, deu uma entrevista em que abriu o livro e relatou os problemas de saúde mental com que tem estado a lidar. O futebolista disse que não consegui desfrutar do futebol e só melhorou quando procurou ajuda de um psicólogo.

"Em 2020 aceitei que não estava bem. Não vou utilizar a palavra "depressão", porque há pessoas que estão a passar muito pior, que estão doentes, mas eue precisava de ajuda. Quis ser futebolista, ter uma casa, carro, família, filhos... tinha isso tudo e não era feliz. Tinha de mudar. Não podia estar numa situação em que tenho tudo o que sempre sonhei e não sou feliz. Os meus amigos trabalham oito horas por dia a partir pedra, não têm dinheiro e são mais felizes do que eu. O que se passa comigo?", contou o médio de 28 anos, à ESPN.

"Durante um ano, a minha mãe, a minha esposa, o meu empresário, todos me disseram: 'Não estás bem, não te feches no quarto; sai daí e procura ajuda'. Eu respondia: 'O quê? Como assim vou a um psicólogo? Eu estou bem'. Foi difícil aceitar, mas quando me dei conta que não tinha motivação para fazer nada, para treinar ou jogar... sentia que não valia nada. Tinha 26 anos e dizia: 'Faltam-me dez anos de futebol, quero desfrutar deles e não sofrer'", continuou o espanhol, que passou também pelo Lyon e pelo Málaga.

"Agora posso dizer que estou novamente a desfrutar do futebol, o que não fazia há anos. A primeira coisa que fiz foi ir a um psicólogo para endireitar a minha vida fora do futebol, ter uma boa relação com a minha companheira e os meus filhos. Andava sempre com raiva e queria recuperar a alegria de viver. O futebol dominou-me demasiado, devorava-me e agoniava-me", finalizou Sergi Darder.