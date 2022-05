Declarações de Rodrygo, um dos heróis do Real Madrid na passagem à final da Liga dos Campeões, ao jornal "AS".

Rodrygo foi um dos heróis do Real Madrid na "remontada" frente ao Manchester City nas meias-finais da Liga dos Campeões, apontando um bis, aos 90 e 91 minutos da partida, levando a eliminatória - que viria a ser decidida por Benzema [3-1] - para o prolongamento.

Em entrevista ao jornal "AS", o jogador brasileiro destaca o apoio dos adeptos do emblema "merengue" e falou do "mito do Bernabéu".

"Estes adeptos são incríveis. Depois das noites frente a PSG, Chelsea e Manchester City, os mais jovens entenderam o porquê do mito do Bernabéu nas noites europeias", começou por dizer.

"Sejamos sinceros. Ao minuto 89 não víamos que fosse possível um terceiro milagre e nas nossas cabeças estávamos quase fora [da Champions], mas surgiu o meu golo e isso mudou tudo...", continuou, antes de reforçar a importância do público.

"Estes adeptos são incríveis. Quando marquei o meu primeiro golo, o Bernabéu carregou-nos. Antes desse golo, jamais teria pensado que pudesse ser o herói do jogo, mas depois do empate foi tudo muito rápido e especial", disse.

Por fim, Rodrygo "recusou" o papel de herói e atribuiu o mérito ao trabalho coletivo:

"Sei que o meu golo ao Chelsea e os dois frente ao Manchester nos ajudaram a chegar à final de Paris, mas não o teria conseguido se não fosse o trabalho coletivo de toda a equipa. Aqui, se ganharmos a 14.ª [Liga dos Campeões] será pelo trabalho de todos. Estamos muito unidos."