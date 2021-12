A respeito do mercado de transferências, Maurizio Arrivabene, CEO da Juventus, teceu críticas a alguns jogadores.

A respeito das situações de mercado a envolver Dybala e De Ligt, Maurizio Arrivabene, CEO da Juventus, referiu que, hoje em dia, os jogadores são "mais leais aos empresários do que à camisola que vestem".

O avançado argentino, de 28 anos, termina contrato no final da temporada - poderá negociar com um novo clube a partir de janeiro - e, até ao momento, não há sinais de avanços por uma renovação de contrato com os bianconeri. O defesa-central neerlandês, de 22 anos, está ligado à Juve até 2024, mas o empresário Mino Raiola já admitiu que poderá sair.

"Hoje em dia, os jogadores são mais leais aos empresários do que à camisola que vestem. O Dybala é o número 1o da Juventus e o De Ligt é um grande defesa. Eles devem fazer o seu trabalho em campo e nós faremos o nosso. É fácil dizer que se importam com o clube, mas têm de o provar", vincou Arrivabene, em declarações à DAZN antes da partida frente ao Cagliari, que a Juventus venceu por 2-0.