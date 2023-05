"Os jogadores do Tottenham podem criar uma conta de débito direto para os adeptos"

Gary Neville considera que os spurs não aprenderam nada com os dois jogos que antecederam a visita ao Anfield, em que também tiveram um mau arranque, ficando em desvantagem e tendo de correr atrás do resultado, o que voltou a acontecer no domingo, com três golos sofridos nos primeiros 15 minutos.

O Liverpool, com Diogo Jota em grande plano, venceu este domingo por 4-3 na receção ao Tottenham, ultrapassando os spurs na quinta posição da Premier League, à 34.ª jornada.

Os reds começaram a partida de forma avassaladora, marcando três golos em 15 minutos, por intermédio de Curtis Jones (3'), Luis Díaz (5'), que voltou a ser titular ao fim de sete meses lesionado e Mohamed Salah (15'), de grande penalidade.

Antes do intervalo, Harry Kane ainda reduziu a desvantagem dos spurs, que ganharam crença adicional com um golo de Son Heung-min, aos 77 minutos. Richarlison, aos 90+3', acabou mesmo por levar os adeptos visitantes à loucura, marcando aquele que parecia ter sido o golo do empate, mas Diogo Jota, um minuto depois, deixou Anfield ao rubro, voltando a colocar o Liverpool em vantagem, desta vez de forma definitiva.

Após a partida, em que o Tottenham voltou a sofrer golos madrugadores, tal como na humilhante visita ao Newcastle (1-6) e na receção ao Manchester United (2-2), Gary Neville, antigo lateral dos red devils e atual comentador da Sky Sports, apontou que os spurs não aprenderam nada com os erros desses jogos.

"O 3-3 não desculpa aquela primeira meia hora. Podemos elogiar a recuperação, mas também podemos dizer que eles estão numa confusão desorganizada e que aquilo não devia acontecer. Já aconteceu três vezes numa semana - sofreram cinco golos do Newcastle, dois do Man. United e três do Liverpool. Não estão a aprender nada, isso pode acontecer uma vez, mas não três numa semana", criticou.

"Eu critiquei-os durante essa primeira meia hora, incluindo o dono, a escolha de treinadores, o trabalho que esses treinadores têm feito e os jogadores no campo. Todos eles têm de assumir responsabilidade quando as coisas estão assim tão mal. Nos últimos três ou quatro meses, caiu tudo ao chão. Isso aconteceu ao Chelsea, quando eles despediram o treinador [Graham Potter] e o mesmo ao Manchester United na época passada. Tu pensas que consegues aguentar-te até ao final da época, mas isso não funciona assim", acrescentou Neville.

Neville salientou que a saída de Antonio Conte deixou um "buraco" no Tottenham, alertando que a próxima escolha de treinador dos spurs terá de ser acertada, devido à pressão colocada sob os ombros de Daniel Levy, presidente do clube.

"Muitos dos jogadores dos spurs têm grandes salários, mas podem criar uma conta de débito direto para os adeptos. Eu não esperava isto, depois do que aconteceu a meio da semana contra o United. Pensava que a recuperação naquele jogo teria-os deixado em melhor forma mental para o jogo em Anfield. Mas esta época, dentro e fora de campo, tem sido muito má. A dada altura da época, eles estavam em terceiro no campeonato, na Liga dos Campeões, o que mais poderiam querer?", questionou, destacando a tensão entre Conte e a direção do clube nessa fase da época, que terá infuenciado a saída do técnico italiano.

Apesar disso, Neville terminou o discurso com uma última crítica aos jogadores, dizendo que têm mais do que qualidade suficiente para deixar uma melhor imagem em campo.

"Os jogadores no campo são mais do que bons o suficiente. Eles têm feito bons níveis exibicionais ao longo dos últimos anos, mas têm estado desorganizados nos últimos meses. Isso é culpa deles, não interessa quem é o treinador ou quais são as circunstâncias, ainda têm de fazer o seu trabalho adequadamente. Eles têm de estar preparados, lutar o máximo que puderem e nunca desistir. Os adeptos do Tottenham não estão a ver isso. Os jogadores e o clube precisam que a época termine o mais rapidamente possível, para que chegue um novo treinador, e estes são bons jogadores que têm um caráter sólido, mas não parece", completou.