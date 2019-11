"Os jogadores do Liverpool estavam a discutir, mas uniram-se"

John McGinn, do Aston Villa, explica a reação dos reds para alcançarem uma reviravolta épica

No sábado, o Aston Villa esteve a vencer o Liverpool, em casa, até bem perto do minuto 90, mas o campeão europeu fez uma reviravolta épica. Robertson empatou aos 87 minutos e Mané, aos 90'+4', carimbou o triunfo.

John McGinn, médio do Aston Villa, revelou que os jogadores do Liverpool estavam muito nervosos no primeiro tempo e que isso deu confiança à equipa da casa. No entanto, voltaram do balneário com outro espírito.

"Muitos jogadores do Liverpool estavam a discutir uns com os outros. Percebia-se que eles estavam desconfortáveis na primeira parte. Quando os jogadores discutem uns com os outros, normalmente pensas que os tens na mão, mas eles são uma grande equipa. Simplesmente reorganizaram-se, uniram-se e tentaram outra vez", explicou McGinn.

"Eles são implacáveis, tal como o Manchester City. Sugam-te mentalmente. Tentas o teu melhor para os pressionar, mas são equipas de topo, têm todo o mérito", completou o jogador do Aston Villa.