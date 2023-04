"Os ingleses pensam que têm a Liga mais forte e mais espetacular do mundo..."

Com um pé nas meias-finais da Liga dos Campeões, após a vitória frente ao Chelsea (2-0) na primeira mão dos "quartos", o Real Madrid vai visitar o reduto do Cádiz no sábado, em jogo da 29.ª jornada da LaLiga.

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, realizou esta sexta-feira uma conferência de imprensa de antevisão à visita ao Cádiz, no sábado, um jogo da LaLiga que se seguirá à vitória frente ao Chelsea (2-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Questionado em conferência de imprensa sobre as críticas que a Liga espanhola costuma receber em Inglaterra, considerada por muitos como a melhor Liga do mundo, Ancelotti recorreu ao histórico das respetivas equipas na Europa para tentar retirar força a esse argumento.

"A verdade é que o futebol inglês tem equipas que competem muito bem e que são muito fortes, por isso não me surpreendem que apareçam como favoritos. Agora, a verdade é que a Europa está a mostrar o contrário. No ano passado, o futebol espanhol teve duas equipas nas meias-finais [da Champions], este ano o futebol italiano tem três equipas nos quartos de final. Portanto, o futebol europeu é muito mais disputado do que a maioria diz, sobretudo os ingleses, que pensam que têm a Liga mais forte e mais espetacular do mundo, mas a verdade é que quando vão à Europa, competem contra equipas que têm menos dinheiro para investir e que continuam a competir, como o futebol espanhol", referiu.

O técnico merengue também foi convidado a escolher entre ter Vinícius Júnior ou Erling Haaland numa equipa, mas evitou entrar em comparações: "São jogadores fantásticos. Cada um aproveita o que tem. Eu aproveito a qualidade do Vinícius e Guardiola aproveita a de Haaland, cada um tem a sua".

O Real Madrid visita o Cádiz no sábado, às 20h00, em jogo da 29.ª jornada da Liga espanhola, em que segue na vice-liderança, com menos 13 pontos do que o líder Barcelona, que vai jogar em casa do Getafe no domingo (15h15).