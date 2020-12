Com este desaire pesado, a Juventus, que vai defrontar o FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, fica com 24 pontos no quarto lugar, a sete do líder Milan.

A Fiorentina venceu esta terça-feira a Juventus por 3-0, quebrando uma série negativa de 32 anos sem ganhar no terreno dos bianconeri. Vlahovic, aos três minutos, inaugurou o marcador e, aos 18', Cuadrado viu o vermelho direto, deixando a Velha Senhora numa situação delicada.

Na segunda parte, uma infelicidade de Alex Sandro permitiu aos viola fazerem o 2-0 e, aos 81', as contas ficaram fechadas com um tento de Cáceres.

Com este desaire pesado, a Juventus, que vai defrontar o FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, fica com 24 pontos no quarto lugar, a sete do líder Milan. A Fiorentina somou 14 pontos e afastou-se da zona de despromoção.