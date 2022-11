Diego Rico vai defrontar o Manchester United esta quinta-feira, na Liga Europa, com uma grande inspiração familiar a apoiá-lo nas bancadas.

A Real Sociedad recebe esta quinta-feira, às 17h45, o Manchester United, num jogo que irá definir as duas primeiras posições do grupo E da Liga Europa.

Diego Rico, lateral esquerdo da formação basca, vai ser titular e, em declarações ao Daily Mail, revelou que terá uma habitual fonte de inspiração a apoiá-lo nas bancadas: o seu irmão mais novo.

"Só eu e a minha família sabemos o que passámos, ele sofre de dois síndromes. Nasceu com a sua coluna deslocada e os doutores disseram-lhe que ia estar num estado vegetativo toda a vida. Mas ele lutou contra isso e a sua coluna foi corrigida com vários tratamentos, muito tempo na piscina e com muita luta. Ele nunca se queixa de nada. [A sua condição] é um grande problema para nós, mas para ele não é nada. Ele tem sempre um sorriso e muita energia, isso é a inspiração. Para ele, nunca há problemas", garantiu o defesa espanhol, de 29 anos.

Rico prosseguiu, contando que o seu irmão mais novo vai a todos os jogos caseiros em que participa, também graças ao apoio da Real Sociedad, e que lhe pediu uma camisola de um jogador do United, tendo enumerado várias opções.

"[David] De Gea, Casemiro, [Marcus] Rashford ou [Cristiano] Ronaldo. Todos são jogadores de classe mundial, mas eu vou trocar com qualquer jogador do United e a camisola será para o meu irmão. Tenho a certeza que ele adoraria [receber a camisola de] De Gea ou Ronaldo, vamos ver se tem sorte", concluiu Sergio Rico.