Lampard terá dias contados e ingleses apontam dois nomes à sucessão

De acordo com o tabloide The Sun, Roberto Martínez e Wayne Rooney são os dois candidatos ao cargo.

O Everton foi goleado em casa por 1-4 pelo Brighton na terça-feira, caindo para a zona de despromoção (18.º) da Premier League. Desde a derrota, a imprensa inglesa tem avançado que o treinador Frank Lampard tem os dias contados no clube e, esta quinta-feira, o tabloide The Sun garante que existem dois candidatos ao cargo.

O primeiro é Roberto Martínez, um velho conhecido em Goodison Park, já que treinou os toffees entre 2013 e 2016, antes de assumir o comando técnico da Bélgica, que deixou após a eliminação da seleção na fase de grupos do Mundial'2022.

O outro candidato também conhece bem os cantos à casa: Wayne Rooney. O antigo avançado, formado no Everton, deixou Inglaterra no final da época passada, após não ter conseguido evitar a descida do Derby County à terceira divisão, rumando aos norte-americanos do DC United.