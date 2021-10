Os dois fatores que poderão "aproximar" central do Chelsea ao Real Madrid

Antonio Rudiger pode assinar a custo zero a partir de janeiro, no caso de não renovar com os "blues".

O alegado interesse do Real Madrid em Antonio Rudiger, central do Chelsea, já não é novo. O internacional alemão está prestes a ver o seu contrato com o emblema inglês terminar, podendo assinar por qualquer clube a custo zero a partir de janeiro, no caso de não renovar com os "blues".

Em Espanha, esta quarta-feira apontam-se dois fatores que poderão "aproximar" o jogador ao Real Madrid. De acordo com o jornal Marca, a contratação de Rudiger agrada tanto a nível desportivo como... financeiro.

Os números de Real Madrid foram gravemente afetados pela pandemia de covid-19 e, apesar do regresso gradual dos adeptos às bancadas, o clube continua à procura de boas oportunidades de mercado. Assim, neste caso, a situação de Rudiger é muito parecida com a de David Alaba, que não chegou a acordo para renovar o contrato com o Bayern e acabou por rumar aos merengues a custo zero.

Já a nível desportivo, o internacional alemão agrada devido à experiência que poderá devolver à defesa da formação comandada por Carlo Ancelotti, depois das saídas de Sergio Ramos (PSG) e Raphael Varane (Manchester United).