Os dois craques que o Barcelona terá escolhido para encher os cofres

Marc-André Ter Stegen e Frenkie de Jong podem abandonar Camp Nou. Catalães querem equilibrar as contas para poderem atacar o mercado

O verão de 2022 promete ser complicado para o Barcelona, que ainda vive uma situação económica frágil. Por um lado, os catalães querem oferecer a Xavi boas condições para a primeira pré-época, mas tal não será possível sem vendas, com dois titulares a figurarem já como candidatos à saída.

Segundo o jornalista Manu Carreño, no programa "El Larguero", os nomes de Marc-André Ter Stegen e Frenkie de Jong são os dois jogadores mais cotados que o clube catalão está disposto a abrir mão, ainda que sempre por um valor alto que compense as perdas.

O caso do médio neerlandês é mais conhecido e promete ser mais simples. Frenkie De Jong não é considerado tão importante como Busquets, Gavi ou Pedri e o interesse do Manchester United no jogador é real, podendo haver um reencontro com Ten Hag por um valor a rondar os 70, 80 milhões de euros.

Ter Stegen, que chegou a Camp Nou em 2014, também seria uma perda importante, pois o guardião tem sido o titular ao longo destes anos. Sendo já o quinto guarda-redes com mais jogos na história do clube, o jogador, de acordo com os catalães, podia ser substituído sem tanto dinheiro de investimento como noutras posições do campo.