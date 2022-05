Os dois alvos do Manchester City depois de garantido Haaland

Defesa e meio-campo também deverão ter caras novas em 2022/23.

Assegurada da contração de Erling Haaland, o Manchester City prepara agora a contratação de outros jogadores para 2022/23. De acordo com o jornal "The Telegraph", Cucurella e Kalvin Phillips estão na lista de aquisições para fortalecer o plantel de Guardiola.

O primeiro é um lateral-esquerdo espanhol que alinha no Brighton, também da Premier League, e pode colmatar a possível saída de Zinchenko. Tem 23 anos e fez 38 jogos em 2021/22, com um golo marcado. Já Kalvin Phillips, internacional inglês de 26 anos, é uma das figuras do Leeds e pode ocupar a vaga de Fernandinho, que está de saída do City.

"Posso confirmar que mais jogadores estão a chegar. Procuramos reforçar a equipa nos setores onde precisamos. A cada época alguns jogadores saem e temos de atualizar o plantel. Estamos sempre à procura de melhorar e reforçar. Prevejo que vamos fazer mais um par [de contratações]", afirmou o presidente Khaldoon Al-Mubarak.