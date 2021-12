Os detalhes que separam o anúncio oficial de Ferrán Torres no Barcelona

Problemas burocráticos adiaram o anúncio do Barcelona.

Esperado para esta segunda-feira, o anúncio da contratação de Ferrán Torres pelo Barcelona acabou por ser adiado. De acordo com o jornal Mundo Deportivo, detalhes burocráticos separam a formalidade necessária para que o avançado seja oficialmente jogador culé.

Ferrán Torres completou os exames médicos em Barcelona. Chegou, esta tarde, a declarar que está "muito feliz" aos repórteres que aguardavam sua saída do centro médico. No entanto, não contava com as questões relacionadas com a revisão dos contratos.

O Barcelona não terá recebido os documentos necessários para fechar o acordo e por enquanto não pode concluir o negócio com o Manchester City. Os dois clubes estão a rever esses contratos de transferência, mas a previsão é que não sejam oficializados até esta terça-feira.

O negócio deverá ser concretizado por uma verba cifrada em 55 milhões de euros, mais dez em variáveis. Contudo, a inscrição do jogador, primeiro reforço de inverno do Barcelona, na La Liga está dependente da saída de um outro membro do plantel.

O clube culé não tem, por agora, margem salarial para aumentar a folha de remunerações, pelo que necessita de, em simultâneo, proceder à venda de algum futebolista para cumprir com os regulamentos de gestão económica.