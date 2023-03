Os despedidos com melhor desempenho: Nagelsmann em segundo e ex-FC Porto no top-10

Técnico do Bayern estava com uma média de 2,38 pontos por jogo. Na Europa, é apenas superado por Aleksandar Stanojevic, que, em 2011/2012, saiu do Partizan com 2,46. Julen Lopetegui está no sétimo lugar da lista, depois de ser despedido em 2015/2016 com uma média de 2,15 pontos

Afastado do comando técnico do Bayern, Julian Nagelsmann podia levar o clube ainda aos três títulos mais importantes esta temporada, como Liga, Champions e Taça. O afastamento do jovem alemão, para além de surpreendente, entrou para a história do futebol europeu.

Como o TransferMarkt analisou, o jovem técnico foi afastado apesar de levar uma média de 2,38 pontos por jogo, a segunda mais alta da história do futebol europeu. Mais flagrante só a saída de Aleksandar Stanojevic, que, com o Partizan, em 2011/2021, levava 2,46 pontos antes de ser demitido.

No top-10, para além de nomes conhecidos, como Rafa Benítez ou Santiago Solari, que foram afastados do comando técnico do Real com uma média superior a dois pontos por encontro, destaca-se a presença de Julen Lopetegui, no sétimo posto. O espanhol, que comanda atualmente o Wolverhampton, foi demitido do FC Porto, em 2015/2016, com uma média de 2,15 pontos.

A depender de si próprio na Bundesliga, apesar do segundo posto, o Bayern vai defrontar ainda o Manchester City nos quartos-de-final da Champions e o Friburgo nos quartos-de-final da Taça da Alemanha.