Os cinco nomes que pouco contavam para Enrique e que podem vir a contar para De La Fuente

Imprensa espanhola começa a desenhar um pequeno esboço do que poderá vir a ser a seleção pós-Catar

A mudança nem um dia tem, mas, em Espanha, já se começa a fazer um primeiro esboço da Espanha após a mudança de selecionador. Cinco jogadores, nomeadamente, podem vir a ganhar espaço com De La Fuente.

De acordo com o AS, Zubimendi, médio da Real Sociedad, Arnau Martínez, lateral direito do Girona, Sergio Gómez, lateral esquerdo do Manchester City, Álex Baena, extremo do Villarreal, e Marc Cucurella, lateral do Chelsea, são os jogadores que podem vir a ganhar espaço com o novo selecionador.

Nomes como Busquets, Azpilicueta, Carvajal e Jordi Alba, até pela idade, podem vir a ter mais problemas com a mudança no banco, segundo o mesmo jornal espanhol.