Os bastidores da contratação no PSG: "É preciso trazer o Messi. Sim ou sim..."

O jornal espanhol "AS" detalhou os bastidores da contratação do astro argentino Messi pelo PSG.

Há uma semana, o mundo estava perplexo com o anúncio do Barcelona: Messi não iria renovar o contrato com a equipa. Os dirigentes do PSG não perderam tempo. "É verdade sobre o Barça, podemos conversar amanhã?", perguntou Leonardo, diretor-geral da equipa francesa, em mensagem para Jorge Messi, pai e agente de Leo.

Os bastidores da saga do PSG por Messi foram divulgados na manhã desta quinta-feira pelo jornal "As". De acordo com os espanhóis, a pressão exercida pelos donos do PSG, e pelo próprio Nasser Al-Khelaifi, foi imensa. "É preciso trazer o Messi. Sim ou sim", avisaram assim que a bomba explodiu.

Fontes do "As" garantem que a primeira oferta de dois anos de contrato já foi bem vista por Messi, que demonstrou a vontade de defender o emblema do PSG. De domingo à noite a terça-feira, os advogados do clube e de Messi trocaram documentos até o desfecho positivo para os dois lados.

Jorge Messi terá informado o jogador, no início da tarde de terça-feira, que havia um acordo e que eles deveriam ir para Paris. Jorge foi o primeiro a voar e Léo apanhou o avião privado assim que deu a notícia à mulher e aos filhos.