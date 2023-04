O ex-Mónaco, Arsenal, Barcelona e Chelsea Emmanuel Petit critica os adeptos que têm assobiado Messi e diz que a culpa do mau momento do PSG não é de La Pulga.

Lionel Messi continua a ser assobiado pelos adeptos do Paris Saint-Germain e a equipa continua a não conseguir encontrar o melhor momento de forma, voltando a ter um resultado negativo [derrota por 1-0 frente ao Lyon, no domingo]. E em análise à situação do emblema francês, Emmanuel Petit, antigo futebolista da seleção de França, defendeu o avançado argentino.

"O PSG não é um clube de futebol. Nenhum jogador progrediu no PSG e a culpa não é de Messi. Ouço os críticos dizerem que Messi anda a passo no relvado. Mas todos os que seguem o Messi desde que ele é o Messi sabem que ele também andava a passo no Barça. O Messi é o maestro da orquestra e são os outros à sua volta que têm de fazer o esforço. A Argentina foi campeã mundial com guerreiros dispostos a morrerem pelo Messi. Quando vejo o Barça, todos correm para os maestros. Quando jogava com o Zidane, não lhe ia dizer que corresse para defender. A minha tarefa era defender para que ele dirigisse a orquestra", afirmou, em declarações à rádio RMC Sport.

E continuou: "Os assobios a Messi são um insulto ao futebol e aconselho-o a sair do PSG."

Segundo informações veiculadas pelo L'Équipe, a renovação de contrato está muito longe de ser alcançada e começa a ser provável o cenário da saída de Messi no final da época.