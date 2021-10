"Os adeptos querem Messi e Mbappé, mas isso não acontece da noite para o dia"

Adeptos do Newcastle aspiram a outros voos em função da venda do clube

Shelvey, um dos jogadores mais reconhecidos do Newcastle, travou a euforia dos fãs, embora aponte a voos altos com a permanência na Premier League assegurada

A expectativa dos adeptos do Newcastle subiu em flecha com a aquisição do clube por parte de um endinheirado consórcio liderado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, pelo que sonham ver estrelas em St. James Park. O capitão dos magpies entende o entusiasmo, mas denota que a reformulação levará tempo.

"Compreendo o que os adeptos querem - Mbappé, Messi... Dá-nos a todos muito que ansiar. Isto é inacreditável, os adeptos pediam isto, mas digo que não vai acontecer da noite para o dia. Será um longo processo", afirmou Shelvey, ao 'Mail Online'.

Líder em campo duma equipa que ainda não venceu na presente temporada, pelo que ocupa o último lugar da I Liga inglesa, o médio alerta que "antes de mais, temos de permanecer na Premier League", contexto "ideal" para apontar a altos voos. "Este clube poderá conseguir tudo o que quiser, o céu é o limite", observou o jogador.

No dia do anúncio da venda do clube, que se tornou o mais rico mundialmente, milhares de adeptos do Newcastle celebraram, perto do estádio, efusivamente o negócio, de tal forma que Shelvey admitiu ter ficado impressionado e contagiado com a festa dos fãs e atribuiu-lhes mérito por se ter concretizado o processo.

"Aquelas cenas fora do estádio foram incríveis. Eu próprio queria ir lá com uma cerveja. Os adeptos sofreram muito no passado. Foi uma libertação de frustração e alívio por o acordo ter finalmente acontecido. Os adeptos também merecem crédito por terem ajudado o clube a passar por isto", referiu Shelvey.

O Newcastle está, em teoria, na rota da elite do futebol mundial dado o orçamento "inesgotável" de que poderá auferir em função do investimento do consórcio liderado pelo Fundo de Investimento Público, que despendeu mais de 300 milhões de euros por 80% das ações do clube, então detidas pelo antigo dono Mike Ashley.