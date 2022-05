"Adeptos ingleses ajudaram-nos a combater a Superliga, italianos e espanhóis não fizeram nada"

Declarações de Aleksander Ceferin, presidente da UEFA

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, foi esta segunda-feira entrevistado pelo jornal croata Sportske, tendo abordado novamente o projeto da Superliga, encabeçado pela Juventus, Real Madrid e Barcelona, que considera estar "morto".

"Acabou. Aqueles que estão envolvidos ainda tentam satisfazer um pouco mais o ego, mas nunca poderia resultar de qualquer forma", começou por declarar.

Questionado sobre a pouca competitividade de campeonatos como a Bundesliga e a Ligue 1, dominados respetivamente por Bayern e PSG, o dirigente máximo da UEFA concordou com esse dado e enalteceu o papel dos adeptos ingleses no boicote que se assistiu ao projeto inicial da Superliga, em abril do ano passado.

"É verdade, esses dois campeonatos não são muito competitivos, dois clubes dominam. Há mais competição na Itália, mas eles não são financeiramente fortes. A Premier League tem a maior tradição, os adeptos são diferentes dos da Itália. Quando estávamos em guerra contra a Superliga, os adeptos ingleses ajudaram-nos. Italianos e espanhóis não fizeram nada", apontou Ceferin.