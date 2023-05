"Os adeptos do PSG vão arrepender-se, passaram dois anos a criticar o Messi"

A relação entre Messi e os adeptos do PSG já teve bastantes momentos maus e agora parece estar a caminhar para um ponto de rutura. Na opinião de Mascherano, antigo médio e defesa central, os parisienses vão arrepender-se por não terem aproveitado da melhor forma a passagem do avançado pelo clube.

A saída de Lionel Messi do Paris Saint-Germain parece certa e não vai acontecer da melhor maneira. O jogador tem sido muitas vezes criticado pelos adeptos - voltou a acontecer em força esta semana - e a passagem de dois anos pelo clube francês não foi o que, provavelmente, idealizava. Mas a culpa é do PSG e dos adeptos parisienses, defende Javier Mascherano. O antigo futebolista acredita que ainda se vão arrepender pela forma como estão a lidar com o avançado.

"É uma pena, porque eles [adeptos do PSG] não se dão conta do tipo de jogador que tiveram a sorte de ter na sua equipa. Há 10 anos nenhum adepto do PSG imaginaria que podia ter aquele que é talvez considerado o melhor jogador da história. E em vez de aproveitarem, passaram dois anos a criticá-lo. Vão arrepender-se. Qualquer equipa do Mundo daria tudo para ter o Messi durante cinco minutos. Nenhuma das partes merecia esse final. Se há algo que não se pode criticar no Messi é o seu profissionalismo. É difícil encontrar alguém com este profissionalismo, mesmo sendo possivelmente o melhor jogador da história, já tendo vencido e provado tudo", vincou Mascherano, em entrevista à rádio D Sports, da Argentina.

O agora treinador dos sub-20 da Argentina, que foi companheiro de equipa de La Pulga no Barcelona e na seleção albiceleste, admitiu ainda que espera que Messi se muda para um sítio onde volte a ser feliz.

"Ele agora que vá para onde possa ser feliz com a família. Se fosse aqui [na Argentina] seria ótimo. Adoraria vê-lo a fazer os seus golaços aos fins de semana. Mas, caso não seja, continuaremos a acompanhar tudo pela televisão, como fizemos nos últimos 20 anos", apontou.