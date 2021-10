Adeptos do Newcastle sonham com altos voos

Ex-goleador Alan Shearer disse perceber e partilhar a alegria dos adeptos, descontentes com os 14 anos de liderança de Mike Ashley.

Por entre a polémica e as críticas à venda do Newcastle a um fundo da Arábia Saudita cujo presidente é o príncipe herdeiro de um país acusado de desrespeitar os direitos humanos, uma voz se levantou a favor do negócio: Shearer, histórico avançado dos magpies.

O ex-jogador, autor de 206 golos nos dez anos em St. James" Park, disse tratar-se "um dia especial" para os adeptos, que "durante 14 anos não contaram para nada", numa referência ao ex-dono, Mike Ashley.

"Os adeptos amam o Newcastle, é a vida deles. Por isso entendo a felicidade que existe na cidade. E eu sinto o mesmo", afirmou à BBC o antigo ídolo, que espera um forte investimento dos sauditas, mas pede paciência: "Não podemos esperar ganhar a liga ou a Champions nos próximos anos".