Os 15 jogadores mais caros desta janela de mercado: ex-FC Porto no pódio e um líder destacado

Muitos milhões gerados no mês de janeiro. Transferência de Díaz destacou-se na realidade portuguesa

Está concluída a primeira janela de transferências do ano civil de 2022. Entre negócios que ficaram por fazer e outros concluídos, foram muitos os milhões gerados no desporto-rei.

Num dia de balanço, decidimos apresentar as 15 maiores transferências do mercado de inverno, com a saída de Luis Díaz do FC Porto a terminar no pódio. O líder da lista, ao contrário de outros mercados, foi bem mais caro do que todos os outros jogadores.

Eis a lista:

1. Dusan Vlahodic - Fiorentina para a Juventus: 81,6 milhões

2. Ferran Torres - Manchester City para o FC Barcelona: 55 milhões

3. Luis Díaz - FC Porto para o Liverpool: 45 milhões

4. Bruno Guimarães - Lyon para o Newcastle: 42,1 milhões

5. Lucas Digne - Everton para o Aston Villa: 30 milhões

6. Chris Wood - Burnley para o Newcastle: 30 milhões

7. Vitaliy Mykolenko - Dínamo de Kiev para o Everton: 23,5 milhões

8. Yuri Alberto - Internacional para o Zenit: 20 milhões

9. Rodrigo Betancur - Juventus para o Tottenham: 19 milhões

10. Julian Álvarez - River Plate para o Manchester City: 17 milhões

11. Ricardo Pepi - Dallas para o Augsburgo: 16,36 milhões

12. Kieran Trippier - Atlético de Madrid para o Newcastle: 15 milhões

13. Romain Faivre - Brest para o Lyon: 15 milhões

14. Dan Burn - Brighton para o Newcastle: 15 milhões

15. Jonathan Ikoné - Lille para a Fiorentina: 14 milhões