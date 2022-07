Ortega, associado ao Benfica, apresentado como reforço do Manchester City

Os citizens, em que atuam os internacionais lusos João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, informam ainda que a transferência "está sujeita a autorização internacional"

O guarda-redes alemão Ortega Moreno foi contratado pelo Manchester City para as próximas três temporadas, depois de terminar a ligação com os germânicos do Arminia Bielefeld ao fim de cinco anos, informou hoje o campeão inglês.

"O Manchester City assinou um contrato de três anos com o guarda-redes Stefan Ortega Moreno. O jogador de 29 anos ingressou no clube a custo zero, após terminado o seu contrato com o Arminia Bielefeld", anunciou o City, em comunicado.

Os citizens, em que atuam os internacionais lusos João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, informam ainda que a transferência "está sujeita a autorização internacional".

"É uma mudança fantástica para mim. O Manchester City é uma equipa incrível, com qualidade de classe mundial em todas as áreas. Ter a oportunidade de me juntar a este grupo de jogadores e ajudar a dar continuidade ao sucesso do clube é um sonho para mim", manifestou o guarda-redes, citado pelo clube.

O alemão Roger Schmidt manifestou o desejo de contar com Stefan Ortega no Benfica, mas o nome foi rejeitado pela estrutura encarnada.