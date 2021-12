Origi foi talismã outra vez e Liverpool bateu Wolves aos 90+4 para chegar a líder

Origi, no Wolves-Liverpool

Triunfo da equipa de Klopp, por 0-1. Reds aproveitam desaire do Chelsea e atingem liderança provisória da Premier League

Foi muito sofrida, mas o Liverpool lá conseguiu a vitória, na visita ao Wolves. Diante da equipa de Bruno Lage, os reds tiveram de esperar pelo penúltimo minuto de descontos e por mais um golo de Origi para chegarem a três pontos preciosos, que valem liderança provisória.

Depois de um jogo dominado pelos reds, com destaque para um falhanço incrível de Jota, que, com a baliza aberta e com tempo para tudo, atirou contra Coady, o golo surgiu apenas nos minutos finais, depois de uma jogada de Salah e de um remate de pé esquerdo de Origi, que voltou a ser decisivo.

Com este resultado, os reds atingiram o primeiro lugar, ainda que de forma provisória, pois o Manchester City joga na tarde deste sábado, no terreno do Watford. O Liverpool tem 34 pontos, o Chelsea, que perdeu contra o West Ham, tem menos um e o campeão em título tem 32, podendo chegar ainda aos 35.

Nos outros jogos da tarde, o Newcastle ganhou pela primeira vez na Premier e bateu o Burnley, por 1-0, com o golo de Callum Wilson a fazer a diferença. Southampton e Brighton empataram a uma bola.