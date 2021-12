Orientou apenas dois jogos mas já é candidato a treinador do mês na Premier League

Antigo treinador do Rangers, Steven Gerrard assumiu o comando técnico do Aston Villa a 11 de novembro.

Steven Gerrard chegou ao comando técnico do Aston Villa a 11 de novembro, mas já está entre os candidatos a treinador do mês da Premier League.

O antigo treinador do Rangers está na luta e logo com dois "pesos pesados": Pep Guardiola, do Manchester City, e Jurgen Klopp, do Liverpool.

Em novembro, Gerrard conseguiu duas vitórias nos dois jogos que orientou na Liga inglesa [Brighton, 2-0, e Crystal Palace, 2-1].

Guardiola triunfou em todos os jogos[Manchester United, 2-0, Everton, 3-0, e West Ham, 2-1], enquanto Klopp saiu vitorioso em dois [Arsenal e Southampton, ambos 4-0] e derrotado num [West Ham, 2-3].