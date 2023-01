Orientou a estreia de Messi e admite: "Parecia um cachorro a apoiá-lo..."

Frank Rijkaard orientou a estreia oficial de Lionel Messi na equipa principal do Barcelona e revelou como assistiu à final do Mundial'2022, em que a Argentina bateu a França por 4-3 no desempate por grandes penalidades.

Frank Rijkaard, técnico que orientou a estreia oficial de Lionel Messi na equipa principal do Barcelona, na época 2004/05, revelou esta quarta-feira como assistiu à final do Mundial'2022, em que a Argentina venceu a França por 4-3 no desempate por grandes penalidades.

"Não foi como se as lágrimas tivessem caído do meu queixo, mas parecia um cachorro a apoiá-lo. Eu assisti à final entre a Argentina e a França maioritariamente como adepto de Messi. Penso que ele recebeu aquilo que merecia", referiu à revista Helden Magazine.

Retirado dos bancos desde 2014, o antigo treinador neerlandês revelou ainda como foi recebido pelo astro argentino em 2017, quando levou o seu filho a assistir a uma partida no Camp Nou.

"Eu não era muito adepto dos estádios nessa altura. Messi foi super agradável e acessível. Nós abraçamo-nos e tirámos fotografias. Foi muito divertido para o meu filho", contou.

"Quando me voltei a encontrar com Messi, depois de tanto tempo, fez-me sentir algo especial. Ele converteu-se na grande estrela que o todo o mundo do futebol está a olhar de boca aberta", concluiu Rijkaard.