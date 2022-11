"Organizar o Mundial de 2030? Se conseguimos plantar uma árvore no deserto..."

Presidente da CONMEBOL acredita que a candidatura sul-americana pode vencer uma corrida onde também está Portugal, juntamente com Espanha e Ucrânia.

O presidente da confederação sul-americana de futebol (CONMEBOL), o paraguaio Alejandro Domínguez, afirmou esta segunda-feira que acredita que a candidatura de Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile pode organizar o Mundial'2030, apesar da oposição de Portugal, Espanha e Ucrânia.

"Se conseguimos plantar uma árvore no deserto, sem dúvida que podemos organizar o Campeonato do Mundo em 2030", disse o responsável.

O presidente da CONMEBOL esteve presente na apresentação de um espaço dedicado ao futebol sul-americano em Doha, no Catar, denominado "Árvore dos Sonhos", que reúne a história do futebol naquela região, dos jogadores atuais, aos antigos "astros", como Maradona ou Pelé, bem como uma visita pelas competições já organizadas.

"O objetivo foi trazer o espírito da América do Sul para este país que nos abriu as portas. No domingo realizou-se uma espetacular cerimónia de inauguração e começámos a ganhar, parabéns ao Equador", salientou.

Esta proposta de candidatura sul-americana deve enfrentar a concorrência da candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Ucrânia, bem como a de um país africano (Marrocos) e uma intercontinental (Arábia Saudita, Egito e Grécia).

O Catar está a acolher a 22.ª edição do Campeonato do Mundo, que arrancou no domingo e termina em 18 de dezembro, seguindo-se uma inédita coorganização entre três países (Canadá, Estados Unidos e México), em 2026, e a celebração do centenário da prova, em 2030.

A escolha dos países organizadores do Mundial2030 está prevista para o 74.º congresso da FIFA, em 2024.