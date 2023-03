Operado a uma apendicite, Foden falha Manchester City-Liverpool

Internacional inglês também vai falhar o segundo encontro da seleção inglesa, que recebe, este domingo, a Ucrânia

Phil Foden vai ser carta fora do baralho para Pep Guardiola quando o Manchester City receber o Liverpool, no próximo dia um de abril. O inglês já abandonou, também, o estágio da seleção inglesa.

Em comunicado, os citizens confirmaram que o canhoto foi operado a uma apendicite. Para já, falha o segundo encontro da Inglaterra, diante da Ucrânia, e o regresso do Manchester à competição, diante do Liverpool.

No mesmo comunicado, o campeão inglês lembra que não sabe ainda o tempo exato de paragem do jogador, que foi utilizado por Southgate na visita da Inglaterra a Itália, na última quinta-feira.