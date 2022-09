Operação à vista para Araújo, que deve falhar o Mundial

Central uruguaio lesionou-se com a seleção e, agora, não deve seguir para o Catar

Grande contrariedade à vista para um dos três adversários de Portugal na fase de grupos do Mundial. Ronald Araújo deve ser operado e não deve seguir com o Uruguai para o Catar, no próximo mês de novembro.

O central do Barcelona lesionou-se nos primeiros segundos do amigável contra o Irão e a imprensa catalã garante que jogador e clube concluíram que a melhor solução passará pela intervenção cirúrgica.

Perante o problema físico grave, Araújo parará sempre, no mínimo, três meses, tempo insuficiente para conseguir dar o seu contributo ao Uruguai, que conta com o sportinguista Coates para a mesma posição.