Openda marca o hat-trick mais rápido da história da Ligue 1

Lois Openda, avançado do Lens, só precisou de quatro minutos e 30 segundos para fazer história no campeonato francês.

O Lens, com David Costa a suplente utilizado, goleou este domingo por 4-0 na casa do Clermont, num jogo da 27.ª jornada que já fica para a história do campeonato francês.

Aos 23 anos, Lois Openda, avançado belga dos visitantes, teve uma exibição inesquecível, marcando o hat-trick mais rápido da história da Ligue 1, em quatro minutos e 30 segundos (31', 34' e 35'). Assistiu ainda o quarto golo do Lens, marcado por Claude-Maurice aos 76 minutos.

Com o triunfo, o Lens subiu provisoriamente ao terceiro lugar do campeonato, com 54 pontos, mais três do que o Mónaco (quarto), que joga às 16h05 diante do Reims.