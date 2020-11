Onde gostaria Morata de terminar a carreira? A resposta surpreende

Avançado cumpre a temporada 2020/21 ao serviço da Juventus, por empréstimo do Atlético de Madrid.

Álvaro Morata atravessa um bom momento ao serviço da Juventus - seis golos em oito jogos -, onde chegou por empréstimo do Atlético de Madrid. Em entrevista ao programa "El Partidazo", de COPE e Radio Marca, o avançado falou sobre a saída dos colchoneros e revelou onde gostaria de terminar a carreira... resposta que surpreendeu.

"Cada um procura as suas opções e naquele momento o melhor era que fosse para a Juventus. (...) O normal é que o clube procure a melhor solução. Não vou dizer porquê ou por que não. Dói-me ler certas manchetes que gozam com o facto de eu estar agradecido aos clubes em que estive. Sempre se tem uma equipa desde que és pequeno e eu sou e serei do Atlético. Quero que fique muito claro que estou agradecido ao Atlético", afirmou sobre a sua saída, antes de revelar onde gostaria de terminar a carreira:

"Queres que diga a verdade? Gostaria que fosse no Getafe. Tenho muito boa relação com o presidente e com as pessoas dali, do ano em que lá estive [2007/08, em juniores]. Era um menino que estava perdido da vida, tenho de agradecer-lhes, é por eles que sou jogador hoje. Gostaria muito".