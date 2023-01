"Os jogadores pentacampeões deveriam unir-se, como fizeram para me atacar"

Palavras de Walter Casagrande, antigo futebolista brasileiro, na sua crónica no UOL.

Walter Casagrande, antigo jogador brasileiro, é muitas vezes notícia pelas suas opiniões e declarações polémicas. Se recentemente criticou Neymar pela expulsão antes do ano novo [o PSG jogou a 1 de janeiro], desta feita deixou muitas farpas a futebolistas que não compareceram no funeral de Pelé.

"Os jogadores pentacampeões [campeões do Mundo em 2002] deveriam unir-se (como fizeram para me atacar) em homenagem ao Pelé. Onde está o Kaká, que disse que os brasileiros não reconhecem os seus ídolos? Pois bem, Kaká. Depois do que vimos no velório do Pelé, ficou claro que quem não reconhece os grandes ídolos és tu. Ou talvez tivesses ido por um cachê interessante", começou por considerar na sua crónica no site UOL, voltando depois a criticar Neymar, bem como Dani Alves e Tite:

"[Neymar] Foi representado pelo pai, mas de madrugada estava numa festa a curtir um samba. Isto mostra toda a dor que sentiu pela morte do Rei Pelé. E os outros? O Daniel Alves, que se acha o maior jogador por ter o recorde de títulos, nem uma publicação fez. Será que o Tite ou o Juninho Paulista não poderiam aparecer para representar a última seleção que disputou um Mundial?"