Onana volta a treinar com a equipa principal do Ajax

Onana, guada-redes do Ajax, foi suspenso pela UEFA por ter acusado doping

Guardião camaronês, impedido de jogar até abril de 2022, estava a trabalhar com a equipa sub-23 do emblema neerlandês há cerca de dois meses

Suspenso desde maio deste ano, pela UEFA, por causa do uso de uma substância proibida, Onana realizou, esta quinta-feira, o primeiro treino com a equipa principal do Ajax desde que foi sancionado, ao receber autorização do clube da Eredivisie.

"Há espaço para o André. Então, a partir de hoje, ele vai apresentar-se com a equipa principal nos treinos", disse o treinador Erik ten Hag, em declarações aos canais oficiais do Ajax.

O guardião camaronês, de 25 anos, que trabalhava com a equipa sub-23 do emblema neerlandês desde setembro, recebeu o castigo do órgão europeu ao testar positivo numa ação de controlo antidoping, acusando uma substância chamada Furosemida.

A UEFA aplicou inicialmente, uma suspensão com um ano de validade (até maio de 2022) a Onana, mas essa foi reduzida, por ordem do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), para nove meses, pelo que o guardião pode retornar à ação em abril de 2022.

Todavia, o futuro de Onana não deverá passar pelo Ajax a longo prazo, já que o guarda-redes camaronês recusou renovar o atual contrato, que termina no verão do próximo ano, com o clube dos Países Baixos.