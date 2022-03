Onana magoado com o Ajax: "Renovação? Ofereceram-me metade do salário"

Durante o tempo em que esteve suspenso por ter acuso doping, Onana negociou uma renovação de contrato com o Ajax, mas não chegou a acordo. Segundo o guarda-redes, o clube dos Países Baixos quis baixar o salário do jogador para metade. O camaronês decidiu, então, não renovar e vai sair a custo zero, para o Inter.

André Onana, guarda-redes do Ajax, vai mudar-se para o Inter no final da temporada. O camaronês, de 25 anos, termina contrato e vai sair a custo zero, não tendo chegado a acordo para uma renovação devido às fortes exigências do clube neerlandês, segundo o futebolista.

Em entrevista ao De Telegraaf, Onana adiantou que durante a suspensão a que foi sujeito - esteve sete meses afastado dos trabalhos por ter acusado positivo num controlo antidoping - entrou em negociações para a renovação de contrato, mas o Ajax propôs uma redução de salário para metade.

"Durante a minha suspensão, tivemos cinco ou seis encontros. Não conseguimos chegar a acordo em relação ao meu salário. O Ajax ofereceu-me metade do salário que eu recebia, mas isso não foi a única coisa de que não gostei. Era aceitar ou não. Por isso, decidi parar as negociações. Ainda me dói. Mas quero explicar para que os adeptos do Ajax saibam realmente a verdade", revelou.

"Os adeptos não sabem a verdade. Só porque não cheguei a um acordo não significa que não ame o clube e não dê tudo por ele. Eu queria renovar em 2019 e, depois, durante o meu tempo de suspensão", esclareceu.

O Ajax defronta o Benfica esta noite, a partir das 20h00, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Onana deverá ser titular.