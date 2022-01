Onana brilhou durante épocas no Ajax e já acertou com um novo clube

Camaronês está em final de contrato com o Ajax.

Em final de contrato com o Ajax e com uma renovação posta de parte, André Onana vai ser guarda-redes do Inter na próxima temporada. Segundo as últimas informações, o guardião camaronês viajou até Milão e acertou os derradeiros detalhes com o campeão italiano em título. Irá realizar os testes médicos e assinar antes de regressar à concentração dos Camarões, que preparam a participação na CAN.

Onana, 25 anos, terminou a formação no clube de Amesterdão, depois de também ter passado pelo Barcelona, sendo o clube espanhol também apontado como um dos que estava interessado nos seus serviços.

O guarda-redes, recorde-se, chegou a estar suspenso devido a um controlo antidoping positivo.