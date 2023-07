Onana, afastado da seleção durante o Mundial, teve, afinal, problemas com Eto'o

Ainda guardião do Inter foi titular no primeiro jogo e, depois, foi afastado, devido a supostos problemas com Rigobert Song, o selecionador

A participação da seleção de Camarões no último Mundial ficou marcada pelo afastamento de André Onana, dono da baliza do seu país e que abandonou o Catar devido a supostos problemas com o selecionador. Afinal, sabe-se agora, a história não foi bem assim.

Segundo Henry Njalla Quan, vice-presidente da federação do país, quem teve problemas com o guarda-redes do Inter foi Samuel Eto'o, líder do referido organismo e figura histórica do futebol de Camarões.

Garantindo que o guarda-redes e o selecionador, Rigobert Song, não tinham "nenhum problema", o vice presidente da federação do país lembrou que as convocatórias de Onana à seleção estão condicionadas pelo peso e pelo cargo do antigo avançado de Barcelona e Inter de Milão.

"Perguntei-lhe formalmente qual seria o nosso futuro guarda-redes na seleção e respondeu-me que a carreira de Onana está acabada. Disse também que enviou uma carta ao Inter para se desfazerem dele. Como é que alguém pode ser tão mesquinho?", questionou.

Titular na estreia da sua seleção no Mundial, diante da Suíça, Onana acabou por abandonar o estágio no Catar e não participar no resto da fase de grupos. Desde então, não voltou aos compromissos da sua equipa nacional.