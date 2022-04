OMS colabora com Catar e FIFA para limitar transmissão do coronavírus durante Mundial'2022

Organismo global de saúde quer garantir que "existem sistemas para proteger milhões de viajantes de todo o mundo" e promover um estilo de vida saudável

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou, esta quarta-feira, estar a trabalhar com o Catar e a FIFA para reduzir as possibilidades de transmissão de covid-19 no próximo Mundial de futebol, agendado para novembro e dezembro deste ano.

Ahmed Al-Mandhari, diretor regional da OMS para o Mediterrâneo Oriental, disse, em conferência de imprensa, que o organismo está a cooperar com as autoridades do Catar e com a FIFA para garantir que "existem sistemas para proteger milhões de viajantes de todo o mundo e prevenir a transmissão de covid-19 e outras doenças infecciosas emergentes".

Al-Mandhari elencou outros objetivos para o evento, nomeadamente a promoção de um estilo de vida saudável, procurando aproveitar o poder mediático da competição que junta 32 seleções.

"Além disso, como parte do mandato da OMS para promover a saúde e o bem-estar, estamos a trabalhar com a FIFA e o Qatar para utilizar este evento global como uma oportunidade para aumentar a consciência de estilos de vida saudáveis entre todos os grupos etários em todo o mundo", disse.

O diretor de emergências regional da OMS, Richard Brennan, disse que um bom plano pode "garantir que o Campeonato do Mundo será um evento sem covid-19", apesar de reconhecer a imprevisibilidade do comportamento do vírus, e que a política interna do Catar, desde o início da pandemia, deixa antever que o país tomará as devidas medidas preventivas.

O Catar tem 89% da população totalmente vacinada e é um dos cinco de 22 países do Mediterrâneo Oriental a ter atingido, pelo menos, os 70% de realização de vacinação, objetivo estipulado pela OMS.