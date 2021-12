Olympiacos, treinado por Pedro Martins, soma e segue na Grécia

Uma dezena de vitórias consecutivas no campeonato.

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, somou este domingo o 10.º triunfo consecutivo na liga grega de futebol, ao vencer em casa o Lamia, por 1-0, em jogo da 15.ª jornada.

Três minutos depois de desperdiçar uma grande penalidade, o marroquino Youssef El Arabi marcou, aos 22, o único golo do Olympiacos, que se mantém invicto na competição.

Com este triunfo, o Olympiacos, que teve Rony Lopes em campo nos primeiros 75 minutos, cimentou a liderança, agora com 41 pontos, mais 11 do que o AEK Atenas, que na segunda-feira recebe o OFI Creta, enquanto o Lamia é 12.º, com 11.