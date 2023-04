Olympiacos rescinde com James Rodríguez

Anúncio feito pelo clube grego esta quinta-feira

Após vários rumores sobre o futuro do colombiano, Olympiacos e James Rodríguez chegaram a acordo para a rescisão do contrato, anunciou esta quinta-feira o clube grego.

"Olympiacos e James Rodríguez decidiram terminar a sua ligação. James fará sempre parte do nosso clube e será um membro da família vermelha e branca. Queremos agradecer-lhe pelos seus serviços e desejamos-lhe muito sucesso no futuro", pode ler-se no Twitter do emblema da Grécia.

Ao serviço do Olympiacos, onde chegou esta temporada, o internacional colombiano apontou cinco golos e fez seis assistências em 23 jogos disputados. O motivo para o fim da ligação não foi tornado público.

James Rodríguez foi tricampeão pelo FC Porto (2010/11, 2011/12 e 2012/13), tendo ainda vencido uma Taça de Portugal, três supertaças e uma Liga Europa, antes de deixar os dragões, em 2013, para assinar pelo Mónaco.

O internacional colombiano, que tinha chegado ao FC Porto proveniente do Banfield, jogou ainda no Real Madrid, com o qual conquistou duas ligas dos campeões, no Bayern Munique, Everton e Al-Rayyan, após um percurso iniciado no Envigado, da Colômbia.

A imprensa tem avançado que o extremo colombiano pode regressar à América do Sul, para jogar no Brasil.