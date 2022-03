Olympiacos regressa às vitórias e vantagem para o PAOK é de 15 pontos

Na sua quarta temporada no Olympiacos, Pedro Martins está a um passo de conquistar o seu terceiro título consecutivo no emblema helénico.

O Olympiacos, do técnico português Pedro Martins, regressou aos triunfos na liga grega, ao bater em casa o Aris, por 2-1, e continua com caminho aberto para a conquista do tricampeonato.

A formação do Pireu vingou-se do desaire no campo do Aris na última ronda (2-1), o primeiro da temporada e que terminou com a invencibilidade de quase um ano, e ficou provisoriamente com 15 pontos de vantagem sobre o PAOK Salónica, seu principal rival.

Na primeira jornada fase de apuramento de campeão, João Carvalho foi titular na equipa de Pedro Martins e foi determinante no primeiro golo, aos 45+1 minutos, na assistência para o senegalês Cisse, já depois do marroquino El Arabi ter falhado uma grande penalidade, aos 40.

Na segunda parte, o Aris, que contou com Bruno Gama no onze, refez igualdade pelo também senegalês Ndiaye, aos 62 minutos, mas El Arabi foi novamente chamado à marca de penálti, aos 83, e da segunda vez não falhou.

