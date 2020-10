Olympiacos goleia antes da receção ao Marselha para a Champions

Os internacionais portugueses José Sá, na baliza, e Rúben Semedo, no eixo da defesa, jogaram os 90 minutos pela equipa de Pedro Martins.

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, goleou hoje por 4-0 na receção ao Atromitos, em jogo da quinta jornada da Liga grega de futebol, com um hat-trick de Yousef El Arabi, subindo provisoriamente ao segundo lugar.

Os golos do Olympiacos surgiram só na segunda parte, com o marroquino a marcar aos 51, 81 e 86 minutos, pertencendo o segundo tento ao egípcio Hassan, ex-jogador do Rio Ave e do Sporting Braga, aos 65.

Na lista dos melhores marcadores, El Arabi lidera com cinco golos, seguido do português Bruno Gama, com três.

Com este triunfo, o Olympiacos ocupa o segundo lugar, com 10 pontos, menos três do que o líder Aris, que recebeu hoje o Smyrnis e venceu por 1-0, com um golo do português Bruno Gama, mas os mesmos do terceiro classificado, o Volos, que também venceu esta tarde na receção ao Giannina, por 2-1.

No entanto, o Olympiacos pode ser ultrapassado no segundo posto, no domingo, pelo PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, caso a equipa de Salánica, que ocupa o quarto lugar, com oito pontos, vença em Atenas o AEK.

Na quarta-feira, os gregos recebem os franceses do Marselha na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Manchester City e FC Porto defrontam-se à mesma hora.