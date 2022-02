Olympiacos, de Pedro Martins, vence e consolida liderança na Grécia

O Olympiacos lidera a liga grega com 59 pontos, mais 12 do que o PAOK

O Olympiacos, treinado por Pedro Martins, venceu por 1-0 na visita ao Volos, na 24ª jornada da Liga grega, e consolidou a liderança da prova, com uma vantagem provisória de 12 pontos sobre o PAOK.

O francês Mathieu Valbuena, que entrou em jogo aos 64 minutos para o lugar do médio português João Carvalho, apontou, aos 82, o golo que garantiu o triunfo do Olympiacos, que ainda não perdeu para a liga grega esta temporada.

O médio português Alex Soares foi titular no Volos, equipa que somou a segunda derrota consecutiva e segue na 10.ª posição da tabela.

