Olympiacos de Pedro Martins goleia AEK em Atenas

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, foi este domingo a Atenas golear o AEK por 5-1, em jogo da 28.ª jornada da Liga grega de futebol, que a formação do Pireu lidera de forma destacada.

​​​​​​Com José Sá na baliza, Ruben Semedo na defesa e Bruma (saiu aos 58 minutos) no ataque, a equipa do técnico português construiu o triunfo na primeira parte, graças a tentos de Camara (17), Masouras (23 e 44) e El Arabi (35).

No segundo tempo, Fortounis fez o quinto, aos 74, e praticamente garantiu a quinta vitória seguida no campeonato do Olympiacos.

Do lado do AEK, com Nelson Oliveira, que teve um golo anulado pelo videoárbitro, e Hélder Lopes no "onze", o melhor que conseguiu foi o tento de consolação, do iraniano Ansarifard, aos 88 minutos.

O Olympiacos aproxima-se cada vez mais de novo título de campeão da Grécia, agora com 73 pontos, mais 19 do que o Aris, segundo classificado. O AEK caiu para quinto, com 48 pontos.