Olympiacos de Pedro Martins chega-se à frente num jogo à porta fechada

Triunfo por 1-0 no encontro com o Panathinaikos.

O Olympiacos bateu em casa o Panathinaikos por 1-0, num encontro disputado à porta fechada, com a vitória a permitir à formação treinada pelo português Pedro Martins ascender ao primeiro lugar da Liga grega de futebol.

O único golo da partida relativa à 17.ª jornada foi marcado, aos 74 minutos, pelo atacante marroquino Youseff El Arabi, que finalizou de primeira dentro da área após cruzamento do médio criativo francês Mathieu Valbuena.

Do lado do Olympiacos, jogaram de início três portugueses, José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence, enquanto, do lado do Panathinaikos, o defesa João Nunes, de 24 anos, formado no Benfica, não saiu do banco.

Com a conquista dos três pontos, e depois de ter visto o PAOK, orientado por Abel Ferreira, perder no sábado na deslocação ao terreno do Aris, o Olympiacos assume a liderança isolada do campeonato helénico, com 41 pontos, mais um do que o rival de Salónica.