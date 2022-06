Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Valbuena está no clube grego desde 2019

O Olympiacos, treinado por Pedro Martins, anunciou esta quinta-feira a renovação do contrato de Mathieu Valbuena. O médio-ofensivo, de 37 anos, assinou por mais uma temporada.

Valbuena está no clube grego desde 2019, tendo até ao momento participado em 120 jogos, marcado 14 golos e contribuído ainda com 39 assistências para golo. No total, venceu três campeonatos e uma Taça da Grécia.