"Olmo custa 30 milhões, mas deram 126 por Félix. Nunca tinha visto um absurdo tão grande"

Nemanja Bjelica arrasa os clubes espanhóis quanto às suas opções na hora de escolher alguns jogadores e diz que o português não é o jogador certo para o Atlético

Dani Olmo, de 22 anos, transferiu-se do Dínamo de Zagreb para o Leipzig, em janeiro, depois de ter brilhado na primeira fase da Champions com a equipa croata.

O espanhol chegou a ser falado para clubes como o Barcelona ou o Atlético de Madrid, mas acabou no futebol alemão e marcou aos colchoneros, ajudando a afastá-los da Liga dos Campeões e colocando o Leipzig nas meias-finais.

Nemanja Bjelica, que foi seu treinador no Dínamo, deu uma entrevista em que elogia o jogador, criticando as escolhas dos clubes espanhóis e comparando-o até a João Félix.

"Olmo é um jogador de primeira categoria e uma pessoa que conseguiu tudo com trabalho, paciência e perseverança, e todos os que o rodeámos também ajudámos neste percurso. Para mim foi estranho e inaceitável que nenhum clube espanhol tenha optado por ele, sabendo das suas qualidades e que custaria 20/25 milhões de euros", começou por dizer o técnico, classificando de "pequena vingança" o golo que marcou ao Atlético.

"Em algumas das minhas análises, antes de João Félix chegar ao Atlético de Madrid, quando Dani estava no Dínamo, dizia que Olmo seria, para qualquer treinador, uma opção muito melhor do que João Félix. Não porque o português seja mau jogador. De maneira alguma. É muito bom, mas mostra como tinha de defender no Benfica. Olmo joga bem na defesa, como em qualquer outro tipo de futebol. Também é perigoso na área e quando o adversário se fecha. O Dani pode atuar no meio-campo e até no ataque. São muito poucos os que, no futebol de hoje, são capazes de estar num nível alto do lado direito, esquerdo, como a oito e dez, atrás do primeiro avançado e até como avançado centro", continuou.

"Que depois de tudo isto, não posso acreditar que não haja um clube espanhol que pague 30 milhões por ele. Sobretudo, quando sabemos que o Atlético pagou 126 milhões de euros por João Félix", considerou o treinador, insistindo: "O Dani é melhor do que o João Félix e, além disso, é 90 milhões mais barato e mais aceitável do que Félix, que só joga como segundo avançado numa equipa que joga absolutamente na ofensiva. Quem sabe no Benfica ou no Dínamo, mas o Atlético joga antifutebol. Olmo encaixaria melhor. Custa 30 milhões e ninguém deu, mas deram 126 por Félix... Vi de tudo no futebol, mas nunca tinha visto um absurdo tão grande."

No futuro, Olmo será mais caro e Bjelica atira: "Subestimaram o Dínamo, a liga croata e Dani Olmo como jogador, o que não é pouca coisa. No futuro ele valerá mais e se pagarem 80 milhões aí já o apreciarão mais."