Olivier Giroud substitui Benzema na convocatória da França

A seleção francesa informou este sábado que Karim Benzema, a contas com uma lesão, vai ser substituído na convocatória de Didier Deschamps por Olivier Giroud, avançado do Milan

Por via de um comunicado, a formação gaulesa revelou que Benzema "efetuou exames complementares que confirmaram a sua indisponibilidade" para o El Clásico de domingo contra o Barcelona, assim como para a próxima pausa internacional, na qual a França vai fazer dois jogos particulares contra a África do Sul e a Costa do Marfim.

A formação campeã do Mundo informou ainda que Giroud vai render a ausência do compatriota do Real Madrid, com o selecionador francês, Didier Deschamps, a garantir que está "contente" pelo sucesso do dianteiro no Milan e que Benzema "mantém-se elegível" para vir a integrar convocatórias futuras.