Óliver Torres: futuro por resolver após quatro épocas no Sevilha

Óliver Torres com a camisola do Sevilha

Médio entra no último ano de contrato e pode deixar o emblema espanhol.

Óliver Torres não tem ainda claro onde irá jogar na temporada 2023/24. O médio espanhol tem apenas mais um ano de contrato com o Sevilha, o que coloca duas hipóteses em cima da mesa: a renovação ou uma transferência neste verão, segundo realça o jornal As.

"O futuro é incerto", admitiu o jogador de 28 anos numa entrevista nas redes sociais.

Torres esteve ao serviço do clube espanhol nas últimas quatro temporadas, com 44 jogos realizados e três golos marcados em 2022/23. Isto depois de uma passagem por Portugal, ao serviço do FC Porto.