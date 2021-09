Óliver Torres, ex-médio do FC Porto, na fase final de recuperação da lesão

Médio do Sevilha, Óliver perdeu praticamente toda a fase de preparação para esta temporada.

Óliver Torres está cada vez mais perto de voltar às atividades normais no Sevilha. O antigo médio do FC Porto está na fase final de recuperação de uma lesão muscular que o fez perder quase toda a pré-época na equipa espanhola.

Depois de quatro épocas (não consecutivas) em Portugal, Óliver voltou para Espanha, onde já vai para a terceira temporada seguida no Sevilha. A sofrer com problemas musculares, o jogador receber tratamento especial do clube espanhol.

Em reportagem no site oficial, o Sevilha deixou uma mensagem para o jogador: "Vamos sair dessa". Óliver ainda não tem previsão de estrear-se este ano. Além da Laliga, onde ainda não jogou, também integra a lista dos jogadores inscritos na Liga dos Campeões.

Numa mensagem nas redes sociais este final de semana, o avançado mostrou-se otimista em regressar aos jogos em breve. "Um dia a menos para voltar ao topo. Mais um dia para se sentir bem", escreveu.