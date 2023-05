Oliver Kahn não reagiu bem à demissão, revela o presidente do Bayern

Herbert Hainer, presidente do clube alemão, explica que o diretor desportivo Salihamidzic aceitou bem a demissão, ao contrário do diretor executivo Oliver Kahn.

O presidente do Bayern Munique, Herbert Hainer, explicou, na manhã deste domingo, em conferência de imprensa, que decidiu demitir Oliver Kahn, diretor executivo, e Hasan Salihamidzic, diretor desportivo, por não ter ficado satisfeito com a temporada que os bávaros realizaram. O dirigente revelou também que Oliver Kahn não lidou muito bem com a notícia.

"É justo dizer que a a temporada não correu como queríamos, especialmente, na segunda metade. Com isso em conta, falámos com os diretores desportivos e com a administração sobre como iríamos lidar com os sinais de aviso. Foi por isso que decidimos seguir caminhos diferentes com o Oliver Kahn e o Hasan Salihamidzic. Nomeámos o Jan-Christian Dreesen como sucessor do Oliver Kahn, e estou muito satisfeito. Ainda estamos à procura de um sucessor para o diretor desportivo, não vou especular com nomes", apontou.

E se Salihamidzic "aceitou muito bem" a decisão dos administradores, o mesmo não aconteceu com o antigo guarda-redes alemão: "Infelizmente, não correu tão bem. Ele estava muito emocional e não chegámos a acordo para uma rescisão amigável. Na noite de sexta-feira convocámos uma reunião extraordinária com a administração e decidimos demitir o Oliver Kahn. Devido a esta situação, ele não foi para Colónia, no sábado", explicou Herbert Hainer.